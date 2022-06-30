Українська тенісистка порушила вікову традицію Вімблдону

Цуренко отримала дозвіл зіграти із синьо-жовтою стрічкою на футболці.

Українська тенісистка Леся Цуренко одягла синьо-жовту стрічку, коли вийшла на 12-й корт Вімблдону. Про це повідомляє Metro.

Організатори Вімблдона-2022 відійшли від правила про виступ тенісистів лише в білому для досвідченої українки. Цуренко отримала дозвіл зіграти із синьо-жовтою стрічкою на футболці.

«Сьогодні грала із синьо-жовтою стрічкою? Так, я спитала у організаторів, мені відповіли, що можна. За останній тиждень в Україні сталися жахливі речі, у Кременчуці була терористична атака, багато цивільного населення загинуло. Мені дуже боляче бачити, що російська пропаганда розповідає, що той торгівельний центр не працював. Це брехня. Жахливі речі відбуваються в Україні. Я почуваюся жахливо. І дуже винуватою, адже здається, що я нічого не можу вдіяти. Але я продовжую грати, як я казала, я жертвую щонайменше 10% від призових», – заявила спортсменка.

Цуренко вийшла до третього кола трав’яного тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдон-2022.

У другому колі суперницею Цуренко, яка посідає 101-е місце у рейтингу WTA, була перша ракетка України Ангеліна Калініна (№34 WTA).

Це була перша очна зустріч тенісисток. Вона тривала 2 години 32 хвилини та завершилася перемогою Лесі після трьох сетів з рахунком – 3:6, 6:4, 6:3.

Раніше легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність.

Нагадаємо, тенісисти із Росії та Білорусі будуть усунені від найпрестижнішого турніру світу.

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