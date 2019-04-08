У Харкові вандали закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА (фото)



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Невідомі закидали пам’ятник воїнам УПА у парку «Молодіжний» сміттям Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Поліція дізналася про акт вандалізму з мережі Інтернет

Поліція Харкова встановлює особи невідомих, що закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Дана інформація була виявлена в мережі Інтернет 8 квітня близько 11:30», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

«Встановлено, що невідомі закидали пам’ятник воїнам УПА у парку «Молодіжний» будівельним сміттям, коробками з залишками їжі, банками та іншим сміттям», - повідомили в поліції.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що у Трахтемирові Черкаської області невідомі пошкодили пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному.