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    У Харкові вандали закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА (фото)

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    <p>Невідомі закидали пам&rsquo;ятник воїнам УПА у парку &laquo;Молодіжний&raquo; сміттям</p> - У Харкові вандали закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА (фото)

    Невідомі закидали пам’ятник воїнам УПА у парку «Молодіжний» сміттям

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Поліція дізналася про акт вандалізму з мережі Інтернет

    Поліція Харкова встановлює особи невідомих, що закидали сміттям пам’ятник воїнам УПА.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Дана інформація була виявлена в мережі Інтернет 8 квітня близько 11:30», - заявили в поліції.

    Зазначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

    «Встановлено, що невідомі закидали пам’ятник воїнам УПА у парку «Молодіжний» будівельним сміттям, коробками з залишками їжі, банками та іншим сміттям», - повідомили в поліції.

    Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Проводиться перевірка.

    Раніше повідомлялося, що у Трахтемирові Черкаської області невідомі пошкодили пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному.

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