«Жах і сором». Ткаченко відреагував на знесення історичного будинку в Києві

Будинок Барбана не мав статусу пам’ятки ні національного, ні місцевого значення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби Барбана на вул. Обсерваторній у центрі Києва. Свою реакцію він оприлюднив у Telegram.

«Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести», – написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що будинок знесли вночі, прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва.

При цьому Ткаченко визнав, що будинок не мав статусу пам’ятки ні національного, ні місцевого значення. «А отже апеляцію МКІП подати не в змозі», – зазначив він.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

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