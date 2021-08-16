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    Два чеських міста піднімуть українські прапори 24 серпня

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    Мерія міста&nbsp;Пардубіце підніме прапор України&nbsp; - Два чеських міста піднімуть українські прапори 24 серпня
    Мерія міста Пардубіце підніме прапор України 
    Фото з відкритих джерел

    Мерії чеських міст висловлюють свою підтримку народу України

    Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    «Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави», – написав Перебийніс.

    Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України
    Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України

    Пізніше посол написав, що прапор України 24 серпня піднімуть також над мерією міста Брно.

    Нагадаємо, на честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято.

    Сьогодні у центрі Києва тривав монтаж «Ковчега» до Дня Незалежності.

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    Теги: місцева влада Чехія прапор мер посол День Незалежності Україна концерт
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    Два чеських міста піднімуть українські прапори 24 серпня