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    До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України

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    У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом&nbsp; - До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України
    У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом 
    фото: wintra.com.ua

    Крім того, до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також кілька інших канадських міст

    До Дня Незалежності України Ніагарський водоспад на кордоні Канади і США підсвітять у синьо-жовті кольори. Про це повідомляє «Європейська правда».

    У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом за посиланням.

    «Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і потужний водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!», – сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

    Зазначається, що акцію ініціювало українське посольство.

    Крім того, до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також кілька інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредеріктон, Кінгстон.

    Також українські святкування заплановані в десятках міст. В Едмонтоні українськими квітами висвітлять міст «Хай Левел», а у Фредеріктоні – будівлю мерії.

    Нагадаємо, до Дня Незалежності на Вінниччині виростили яблука з Тризубом (фото).

    Також Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

    До слова, «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності.

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    Теги: США Канада прапор Андрій Шевченко посол посольство День Незалежності
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    До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України