До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами прапора України

У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом

Крім того, до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також кілька інших канадських міст

До Дня Незалежності України Ніагарський водоспад на кордоні Канади і США підсвітять у синьо-жовті кольори. Про це повідомляє «Європейська правда».

У посольстві зазначили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати вживу в українських кольорах 25 серпня о 5:00 за київським часом за посиланням.

«Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і потужний водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!», – сказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Зазначається, що акцію ініціювало українське посольство.

Крім того, до Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також кілька інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредеріктон, Кінгстон.

Також українські святкування заплановані в десятках міст. В Едмонтоні українськими квітами висвітлять міст «Хай Левел», а у Фредеріктоні – будівлю мерії.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на Вінниччині виростили яблука з Тризубом (фото).

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