В Херсоні упав найбільший прапор України (фото)

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня.

В Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента. Відповідні фото опублікували анонімні телеграм-канали. Про це повідомляє most.ks.ua.

Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 мільйонів гривень, встановили невідомі спонсори.

Факт падіння підтвердило джерело в Херсонській ОДА.

Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший і рекордний прапор області. Але очевидно, що тепер рекорду не буде. Зате можна констатувати, що рекорд з падіння найбільшого прапору в області, а може і в Україні, встановити удалось. Подію вже прокоментував в соцмережах губернатор Сергій Козир.

До слова, Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України.

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