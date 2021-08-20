  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Херсоні упав найбільший прапор України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Флагшток, висота якого 70 метрів і ціна 8 мільйонів гривень, побудували невідомі спонсори - В Херсоні упав найбільший прапор України (фото)

    Флагшток, висота якого 70 метрів і ціна 8 мільйонів гривень, побудували невідомі спонсори

    фото most.ks.ua

    Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня.

    В Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента. Відповідні фото опублікували анонімні телеграм-канали. Про це повідомляє most.ks.ua.

    Флагшток, висота якого 70 метрів і який коштує близько 8 мільйонів гривень, встановили невідомі спонсори.

    Факт падіння підтвердило джерело в Херсонській ОДА.

    Прапор планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший і рекордний прапор області. Але очевидно, що тепер рекорду не буде. Зате можна констатувати, що рекорд з падіння найбільшого прапору в області, а може і в Україні, встановити удалось. Подію вже прокоментував в соцмережах губернатор Сергій Козир.

    До слова, Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України.

    До Дня Незалежності України Ніагарський водоспад на кордоні Канади і США підсвітять у синьо-жовті кольори.

    Теги: прапор рекорд Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Херсоні упав найбільший прапор України (фото)