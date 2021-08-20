Поліція відкрила провадження за фактом знесення старовинної садиби в Києві

Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій, аби встановити винних та притягнути їх до відповідальності

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці інформують, що відділом дізнання розслідується кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. Дізнавачі за погодженням процесуального керівника місцевої окружної прокуратури Києва подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії відносно вказаного майна.

Також 19 серпня трапився інцидент поблизу будівлі на вулиці Обсерваторній. Учасники акції почали порушувати громадський порядок. Працівники поліції попередили їх про порушення, однак вони не відреагували на зауваження та законні вимоги поліцейських.

Правоохоронці доставили двох чоловіків до Шевченківського управління поліції. Відносно них дільничні офіцери поліції склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 ( Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За протиправні дії їм загрожує штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 20 серпня, забудовник зніс історичну садибу Олександра Барбана кінця ХІХ століття на вул. Обсерваторній, 6.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Протести місцевих мешканців та активістів проти знесення будинку Барбана розпочалися ще у травні цього року.

У серпні роботи забудовника активізувалися, а разом з ними знову розпочалися протести. 18 серпня активісти повідомили про напад «тітушок», які прибули на допомогу будівельній техніці.

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