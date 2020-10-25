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    У Херсоні виборець викинув бюлетені у смітник (фото, відео)

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    Чоловік викинув бюлетені у приміщенні дільниці - У Херсоні виборець викинув бюлетені у смітник (фото, відео)
    Чоловік викинув бюлетені у приміщенні дільниці
    Фото: Опора

    Поліція опитує членів комісії та свідків

    У приміщенні виборчої дільниці №650631 у Херсоні виборець, отримавши 5 бюлетенів, не захотів чекати у черзі перед кабінкою та викинув бюлетені у смітник.

    Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Чоловік не вийшов за межі дільниці з бюлетенями, викинув їх у приміщенні. Однак, поліція звернула на це увагу та опитує членів комісії та свідків.

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    Нагадаємо, станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні.

    На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

    У другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців. 

    Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

    Національна поліція України вибори Херсон чоловік
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