У Херсоні виборець викинув бюлетені у смітник (фото, відео)



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Чоловік викинув бюлетені у приміщенні дільниці Фото: Опора

Поліція опитує членів комісії та свідків

У приміщенні виборчої дільниці №650631 у Херсоні виборець, отримавши 5 бюлетенів, не захотів чекати у черзі перед кабінкою та викинув бюлетені у смітник.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Чоловік не вийшов за межі дільниці з бюлетенями, викинув їх у приміщенні. Однак, поліція звернула на це увагу та опитує членів комісії та свідків.

Нагадаємо, станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні.

На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

У другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців.

Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.