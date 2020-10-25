Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування графіка



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Голосування на одній з дільниць в Умані

На 13% виборчих дільниць мали місце незначні порушення

Голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається з дотриманням виборчого законодавства.

Як повідомляє Громадянська мережа «Опора», у період між 12 і 16 годинами дільничні виборчі комісії забезпечували належні умови для вільного волевиявлення громадян, однак окремі порушення залишались викликом для процесу голосування.

За даними «Опори», на 4,52% виборчих дільниць були зафіксовані спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, натомість на 95,48% ДВК таких інцидентів не було виявлено.

Спроби демонстрації виборцем змісту свого волевиявлення (бюлетеня) були зафіксовані спостерігачами організації на 2,58% виборчих дільниць. Це має ознаки порушення таємниці голосування. На 97,42% ДВК таких інцидентів не було виявлено.

Менше ніж на 1% виборчих дільниць виборці намагались сфотографувати виборчий бюлетень (0,48% ДВК). Окремі спроби фотографувати виборчі бюлетені можуть бути пов’язані із вимогою організаторів незаконних технологій підкупу виборців надати доказ незаконного голосування.

Спостерігачі зазначили, що на 13% виборчих дільниць мали місце незначні порушення, натомість менше 1% ДВК допускали суттєві порушення виборчого законодавства.





Спостерігачі «Опори» працюють на 625 виборчих дільницях, рівномірно розподілених по усій країні.

Як повідомлялось, у другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців.

Підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць. Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главком».