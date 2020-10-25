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    Центрвиборчком пояснив, чому не оприлюднює дані про явку виборців

    • Розсилка
    Центрвиборчком пояснив, чому не оприлюднює дані про явку виборців
    Фото: Уніан

    Сьогодні спостерігається доволі низька явка виборців

    Остаточну офіційну інформацію щодо явки виборців Центральна виборча комісія зможе оприлюднити тільки після закінчення голосування.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Центральна виборча комісія не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах в день голосування», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що міські, районні в місті, сільські, селищні виборчі комісії передають дані щодо явки на момент закінчення голосування відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшої передачі цієї інформації до ЦВК.

    Остаточну офіційну інформацію щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, ЦВК зможе оприлюднити тільки після її надходження до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців та подальшої обробки та узагальнення.

    Раніше ЦВК назвав регіони з найвищою явкою на вибори.

    За даними руху Опора, явка виборців станом на 16:00 не дотягуала до 30%

     

    ЦВК вибори
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