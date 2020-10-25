Поліція оприлюднила кількість порушень на виборах: в лідерах – Київ і столична область
Найбільше заяв стосувались агітації в день виборів
Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні.
На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Так, станом на 19:00 зафіксовано:
- у Києві 484 повідомлення про порушення,
- Київській області – 465,
- Дніпропетровській – 371,
- Донецькій – 265,
- Одеській – 228,
- Львівській – 224,
- Харківській – 219,
- Запорізькій – 205,
- Полтавській – 197,
- Черкаській – 142,
- Херсонській – 141,
- Вінницькій – 120,
- Закарпатській – 117,
- Сумській – 112,
- Рівненській – 90,
- Миколаївській – 87,
- Хмельницькій – 86,
- Чернігівській – 82,
- Кіровоградській – 82,
- Тернопільській – 72,
- Луганській – 66,
- Івано-Франківській – 56,
- Волинській – 44,
- Житомирській – 26,
- Чернівецькій – 22.
Зазначені заяви стосувалися таких подій:
- агітація в день виборів – 1547,
- порушення таємниці голосування – 209,
- підкуп виборців – 174,
- порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 138,
- незаконне знищення виборчої документації – 138,
- незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 84.
Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
За 68 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомлялось, у другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців.
Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.