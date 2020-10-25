Поліція оприлюднила кількість порушень на виборах: в лідерах – Київ і столична область



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Поліцейські чергують на виборчих дільницях

Найбільше заяв стосувались агітації в день виборів

Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні.

На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, станом на 19:00 зафіксовано:

у Києві 484 повідомлення про порушення,

Київській області – 465,

Дніпропетровській – 371,

Донецькій – 265,

Одеській – 228,

Львівській – 224,

Харківській – 219,

Запорізькій – 205,

Полтавській – 197,

Черкаській – 142,

Херсонській – 141,

Вінницькій – 120,

Закарпатській – 117,

Сумській – 112,

Рівненській – 90,

Миколаївській – 87,

Хмельницькій – 86,

Чернігівській – 82,

Кіровоградській – 82,

Тернопільській – 72,

Луганській – 66,

Івано-Франківській – 56,

Волинській – 44,

Житомирській – 26,

Чернівецькій – 22.

Зазначені заяви стосувалися таких подій:

агітація в день виборів – 1547,

порушення таємниці голосування – 209,

підкуп виборців – 174,

порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 138,

незаконне знищення виборчої документації – 138,

незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 84.

Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

За 68 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялось, у другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців.

Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.