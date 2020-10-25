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    Поліція оприлюднила кількість порушень на виборах: в лідерах – Київ і столична область

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    Поліцейські чергують на виборчих дільницях - Поліція оприлюднила кількість порушень на виборах: в лідерах – Київ і столична область
    Поліцейські чергують на виборчих дільницях

    Найбільше заяв стосувались агітації в день виборів

    Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні.

    На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Так, станом на 19:00 зафіксовано:

    • у Києві 484 повідомлення про порушення,
    • Київській області – 465,
    • Дніпропетровській – 371,
    • Донецькій – 265,
    • Одеській – 228,
    • Львівській – 224,
    • Харківській – 219,
    • Запорізькій – 205,
    • Полтавській – 197,
    • Черкаській – 142,
    • Херсонській – 141,
    • Вінницькій – 120,
    • Закарпатській – 117,
    • Сумській – 112,
    • Рівненській – 90,
    • Миколаївській – 87,
    • Хмельницькій – 86,
    • Чернігівській –  82,
    • Кіровоградській – 82,
    • Тернопільській – 72,
    • Луганській – 66,
    • Івано-Франківській – 56,
    • Волинській – 44,
    • Житомирській – 26,
    • Чернівецькій – 22.

    Зазначені заяви стосувалися таких подій:

    • агітація в день виборів – 1547,
    • порушення таємниці голосування – 209,
    • підкуп виборців – 174,
    • порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 138,
    • незаконне знищення виборчої документації – 138,
    • незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 84.

    Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

    За 68 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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    Як повідомлялось, у другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців. 

    Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

    Національна поліція України Київ вибори Київщина
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