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    У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі

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    <p>Причина пожежі встановлюється</p> - У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі

    Причина пожежі встановлюється

    Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

    Гасіння пожежі ускладнювалось сильними поривами вітру

    У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів ХКП «Спецкомунтранс».

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

    Як зазначається, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 23:15 в четвер, 4 квітня.

    «На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі сягнула 480 кв.м. Гасіння пожежі ускладнювалось великим горючим навантаженням та сильними поривами вітру», - заявили в ДСНС.

    Оперативними діями о 00:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати, не допустивши розповсюдження вогню на більшу площу.

    До гасіння пожежі залучались 48 рятувальників ДСНС на 7 одиницях пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та оперативна група ГУ ДСНС на чолі із начальником ГУ, а також 5 одиниць техніки для підвозу води ХКП «Спецкомунтранс».

    Травмованих на пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, на Львівщині внаслідок горіння сухостою згоріли три господарські будівлі та шість гаражів. Пожежа сталася в селі Сокільники Пустомитівського району 3 квітня.

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