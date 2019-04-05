У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі



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Причина пожежі встановлюється Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Гасіння пожежі ускладнювалось сильними поривами вітру

У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів ХКП «Спецкомунтранс».

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Як зазначається, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 23:15 в четвер, 4 квітня.

«На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі сягнула 480 кв.м. Гасіння пожежі ускладнювалось великим горючим навантаженням та сильними поривами вітру», - заявили в ДСНС.

Оперативними діями о 00:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати, не допустивши розповсюдження вогню на більшу площу.

До гасіння пожежі залучались 48 рятувальників ДСНС на 7 одиницях пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та оперативна група ГУ ДСНС на чолі із начальником ГУ, а також 5 одиниць техніки для підвозу води ХКП «Спецкомунтранс».

Травмованих на пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок горіння сухостою згоріли три господарські будівлі та шість гаражів. Пожежа сталася в селі Сокільники Пустомитівського району 3 квітня.