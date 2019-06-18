Скільки українців відпочивало в Єгипті і Турції в 2018 році



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Мінекономіки назвало лідерів туристичного ринку України

У 2018 році туроператори звозили за кордон майже 3 млн 148 тис. українських туристів. Це випливає зі звітів 537 ліцензованих туроператорів. Хоча це і складає 20% з загальної кількості компаній, але звіти подають зазвичай великі гравці туристичного ринку, на яких припадає левова частка туристів.

На підставі цих даних Міністерство економрозвитку та торгівлі назвало найбільших туроператорів України, які надають послуги в подорожах за кордон. Це Join Up! та «Анекс тур», на частку яких припадає майже 45% туристів, які відправляються на закордонні курорти.

Статистичні дані виїзного туризму

Країна №1 серед українських туристів – Єгипет. Минулого року цю північно-африканську державу відвідало 1 млн 290 тисяч українців.

Туреччина трохи не дотягнула до 1 млн туристів.

У кожну іншу країну туроператори відправили менше 100 тис. наших співвітчизників.

Єгипет - найбільш популярний курорт серед українців

Нагадаємо, в кінці травня 2019 року Кабінет міністрів посилив відповідальність туроператорів перед споживачами туристичних послуг і зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії.