У Європарламенті провели флешмоб на підтримку Сенцова (відео)

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Проведення флешмобу ініціював європейський парламентар з Литви Петрас Ауштревічюс

У Європарламенті відбувся флешмоб на підтримку українського режисера Олега Сенцова, у якому взяли участь європарламентарі, представники Постійного представництва України при Раді Європи та українці, які працюють в євроустановах у Страсбурзі.

Учасники акції тримали плакати із фото Олега Сенцова та написами FreeSentsov, Save Oleg Sentsov, cкандували Free Sentsov.

В асоціації «ПромоУкраїна» повідомили, що проведення флешмобу в Європарламенті під час сесії у Страсбургу ініціював європейський парламентар з Литви, голова групи Європейського парламенту «Друзі Європейської України» Петрас Ауштревічюс.

«Олег Сенцов - один із тих, хто знаходиться у в'язниці у такому віддаленому місці Сибіру, як Ямал. Він оголосив голодування. Стан його здоров'я не є задовільним. Слід звернути увагу на це, щоб світ відреагував на цей нелюдський акт та вимагати його звільнення», - заявив Ауштревічюс.

Він підкреслив, що наслідком російської анексії в Криму, окупації Донбасу є те, що «багато українців були ув'язнені та переправлені до Росії». «І ми нараховуємо десятки таких людей», - повідомив парламентар.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.

Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що вона у четвер, 31 травня, говорила з Сенцовим та вмовляла припинити голодування.

Джерело: Укрінформ