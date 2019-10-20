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    Суспільство

    Епіфанію у США вручили «Премію Афінагора»

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    <p>Епіфанію вручили у США правозахисну &laquo;Премію Афінагора&raquo;</p> - Епіфанію у США вручили «Премію Афінагора»

    Епіфанію вручили у США правозахисну «Премію Афінагора»

    Фото: ПЦУ

    Премію вручають особі або організації, які послідовно своїми діями відстоюють основні права людини і релігійну свободу на національному та міжнародному рівнях

    Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію вручили у Нью-Йорку «Премію Афінагора з прав людини» (Athenagoras Human Rights Award).

    Про це Предстоятель Православної церкви України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Із почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі». – написав Епіфаній.

    Він зазначив, що прийняти нагороду імені видатного церковного і суспільного діяча ХХ століття Патріарха Афінагора стало для нього»великою честю».

    «Не лише честь, але і спонукання, і обов’язок – служити Богу, Церкві та дорученій мені пастві всіма моїми силами, як служив Патріарх Афінагор. Перед нашою Церквою та переді мною як Предстоятелем ПЦУ теж постало і будуть ще поставати багато викликів, але приклад Патріарха Афінагора відтепер особливо буде надихати мене». – відмітив Епіфаній.

    Як відомо, «Премія Афінагора з прав людини» була заснована у 1986 році Національною радою Ордена апостола святого Андрія, архонтів Вселенського Патріархату в Америці, її лауреати визначаються Комітетом з числа духовенства і мирян. Премію вручають особі або організації, які послідовно своїми діями відстоюють основні права людини і релігійну свободу на національному та міжнародному рівнях.

    Нагадаємо, 19 жовтня 2019 року Константинопольський патріарх Варфоломій під час літургії в Салоніках, в співслужінні ієрархів і Предстоятеля Елладської Православної Церкви архієпископа Ієроніма, згадав на Великому Вході в числі предстоятелів Православних Церкви і главу ПЦУ Епіфанія.

    Як повідомлялося, митрополит Епіфаній перебуває з візитом у США.

    США права людини премія Епіфаній
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