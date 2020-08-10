Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд



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Збільшення внутрішнього туризму не компенсує втрати галузі від відсутності зарубіжних гостей в сезон відпусток, заявили у Франції

Туристичну індустрію Франції утримує від колапсу внутрішній попит

Прямі збитки французького туристичного сектора через карантинні обмеження становлять €30-40 млрд.

Про це заявив державний секретар по туризму Жан-Батист Лемуан в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Без іноземних туристів сектор страждає, наголосив він.

«Багато операторів говорять нам, що їх оборот знизиться на 20-25% до кінця року. В нормальний час туризм приносить €180 млрд доходу, €60 млрд з яких припадає на міжнародний туризм», – зазначив він.

За словами держсекретаря, туристичну індустрію утримує від колапсу внутрішній попит: 70% тих, хто виїхав у відпустку, вибрали відпочинок у Франції.

«Але давайте внесемо ясність: в звичайний час Франція приймає 17 млн іноземних туристів щоліта, коли 9 млн французів їдуть за кордон і частина цієї міжнародної клієнтури зникла», – наголосив Лемуан.

Раніше в ООН повідомляли, що за час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд.