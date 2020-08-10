  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд

    • Розсилка
    <p>Збільшення внутрішнього туризму не компенсує втрати галузі від відсутності зарубіжних гостей в сезон відпусток, заявили у Франції</p> - Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд

    Збільшення внутрішнього туризму не компенсує втрати галузі від відсутності зарубіжних гостей в сезон відпусток, заявили у Франції

    Туристичну індустрію Франції утримує від колапсу внутрішній попит

    Прямі збитки французького туристичного сектора через карантинні обмеження становлять €30-40 млрд.

    Про це заявив державний секретар по туризму Жан-Батист Лемуан в інтерв'ю Journal du Dimanche.

    Без іноземних туристів сектор страждає, наголосив він.

    «Багато операторів говорять нам, що їх оборот знизиться на 20-25% до кінця року. В нормальний час туризм приносить €180 млрд доходу, €60 млрд з яких припадає на міжнародний туризм», – зазначив він.

    За словами держсекретаря, туристичну індустрію утримує від колапсу внутрішній попит: 70% тих, хто виїхав у відпустку, вибрали відпочинок у Франції.

    «Але давайте внесемо ясність: в звичайний час Франція приймає 17 млн іноземних туристів щоліта, коли 9 млн французів їдуть за кордон і частина цієї міжнародної клієнтури зникла», – наголосив Лемуан.

    Раніше в ООН повідомляли, що за час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд.

    економіка гроші відпочинок Франція туризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ