ООН: індустрія туризму втратить 120 мільйонів робочих місць
Кожна країна стикнулася із різким скороченням туристів цього року
Світова індустрія туризму може втратити 120 млн робочих місць через пандемію коронавірусу. Про це сказав у відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у вівторок, 25 серпня.
За його словами, туризм став однією з галузей, які найбільше постраждали від пандемії, і жодна країна не залишилася незачепленою різким скороченням кількості міжнародних поїздок.
«Близько 120 млн робочих місць у світі перебувають під загрозою, багато хто з них - у неформальному секторі і малих підприємствах. Різке падіння доходів від експорту, пов'язаного з туризмом, може скоротити глобальний ВВП на 2,8%. При цьому найбільш скрутне становище складається серед найбільш уразливих груп населення і країн», - сказав він.
Гутерріш вважає, що дуже важливо перебудувати туристичний сектор таким чином, щоб він став безпечним і міг повернути свої позиції в якості джерела робочих місць і стабільних доходів.
Раніше Всесвітня туристична організація ООН повідомляла, що з січня по травень кількість міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн, або на 56%, порівняно з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за п'ять місяців впали на $320 млрд.
Також Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд.
Джерело: Інтерфакс-Україна