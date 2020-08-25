ООН: індустрія туризму втратить 120 мільйонів робочих місць



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Туристична галузь страждає через карантинні оюмеження, причиною яких є пандемія коронавірусу у світі

Кожна країна стикнулася із різким скороченням туристів цього року

Світова індустрія туризму може втратити 120 млн робочих місць через пандемію коронавірусу. Про це сказав у відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у вівторок, 25 серпня.

За його словами, туризм став однією з галузей, які найбільше постраждали від пандемії, і жодна країна не залишилася незачепленою різким скороченням кількості міжнародних поїздок.

«Близько 120 млн робочих місць у світі перебувають під загрозою, багато хто з них - у неформальному секторі і малих підприємствах. Різке падіння доходів від експорту, пов'язаного з туризмом, може скоротити глобальний ВВП на 2,8%. При цьому найбільш скрутне становище складається серед найбільш уразливих груп населення і країн», - сказав він.

Гутерріш вважає, що дуже важливо перебудувати туристичний сектор таким чином, щоб він став безпечним і міг повернути свої позиції в якості джерела робочих місць і стабільних доходів.

Раніше Всесвітня туристична організація ООН повідомляла, що з січня по травень кількість міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн, або на 56%, порівняно з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за п'ять місяців впали на $320 млрд.

Також Франція оцінила втрати туристичної сфери від пандемії у €40 млрд.

Джерело: Інтерфакс-Україна