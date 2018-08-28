У Європі підрахували кількість електромобілів



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Електромобіль

Норвегія залишається лідером з продажу електрокарів у Європі

У Європі кількість електромобілів перевищила мільйон у першому півріччі 2018 року, а до кінця року може досягти 1,35 мільйона.

Про це повідомляє шведська дослідницька компанія EV-Volumes, яка збирає дані про електрокари.

За даними аналітиків, продажі електромобілів у першій половині 2018 року збільшилися на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли 195 тисяч. Однак загалом електромобілі наразі становлять лише 2% від усіх покупок машин у Європі.

Норвегія залишається лідером з продажу електрокарів у Європі: у першому півріччі там продали 36,5 тисячі електромобілів, що на 32% більше, ніж роком раніше.

Друге місце посіла Німеччина, на третьому — Велика Британія.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні.

Нагадаємо, Мінрегіон вивчає можливість обов’язкового облаштування електрозарядками автостоянок та АЗС.

Раніше в.о. голови «Укавтодору» Славомир Новак заявив, що електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду компанії,який поповнюється за рахунок акцизу на паливо.