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    Керівник «Укравтодору» вважає електромобілі загрозою

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    В Україні зростає попит на електрокари&nbsp; - Керівник «Укравтодору» вважає електромобілі загрозою
    В Україні зростає попит на електрокари 

    Електромобілі є єдиною загрозою для дорожнього фонду, який наповнюється за рахунок акцизу на паливо

    Електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду «Укравтодору», який поповнюється за рахунок акцизу на паливо. Про це заявив в.о. голови компанії Славомир Новак в інтерв'ю Укрінформу.

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    «У цьому році це 50% від акцизу, у 2019 році - 75%, а у 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає», - сказав він.

    Новак підкреслив, що якщо кількість електромобілів зростатиме, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду.

    «Але зараз фінансування є постійним», - додав він.

    Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.

    «Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками, і є проблема з безпекою транспорту і професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів і введенням електронної системи», - розповів Новак.

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