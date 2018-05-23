Керівник «Укравтодору» вважає електромобілі загрозою

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В Україні зростає попит на електрокари

Електромобілі є єдиною загрозою для дорожнього фонду, який наповнюється за рахунок акцизу на паливо

Електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду «Укравтодору», який поповнюється за рахунок акцизу на паливо. Про це заявив в.о. голови компанії Славомир Новак в інтерв'ю Укрінформу.

«У цьому році це 50% від акцизу, у 2019 році - 75%, а у 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає», - сказав він.

Новак підкреслив, що якщо кількість електромобілів зростатиме, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду.

«Але зараз фінансування є постійним», - додав він.

Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.

«Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками, і є проблема з безпекою транспорту і професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів і введенням електронної системи», - розповів Новак.