МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу



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МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу

У МОЗ стверджують, що виконуючи рекомендації можна виключити захворюваність коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про десять правил, виконуючи які, можна знизити або зовсім виключити захворюваність коронавірусом серед співробітників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

«Нагадуємо про прості, але дієві поради, як уберегти співробітників на робочому місці від Covid-19», – зазначено в повідомленні.

Так, рекомендується:

Регулярно обробляти дезінфікуючими засобами робочі поверхні, з якими контактують співробітники.

Вести ретельний контроль за регулярним миттям або дезінфекцією рук кожного працівника.

На місці роботи завжди повинні бути наповнені дозатори з дезінфектором і антибактеріальне мило в санітарній кімнаті;

Щоб у кожного був свій особистий простір і не менше півтора метра дистанції між кожним співробітником.

Моніторити правила в'їзду та епідеміологічну ситуацію в інших країнах при відправці працівника у відрядження.

Те ж саме стосується і поїздок в інші регіони України – відвідування зон з більшою небезпекою заразитися краще уникати.

У разі перших симптомів застуди слід відправити співробітника на домашнє лікування.

У разі, якщо співробітника неможливо відправити додому, потрібно виділити йому окремий простір, маски для їх зміни кожні дві години, а також мінімізувати контакт з іншими працівниками.

Не тільки правильно використовувати засоби індивідуального захисту, але і правильно їх утилізувати в спеціальні закриті контейнери для масок і використаних серветок.

Найбезпечніша робота – це робота вдома, без необхідності контактувати з пасажирами громадського транспорту, колегами тощо.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

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