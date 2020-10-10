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    МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу

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    МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу - МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу
    МОЗ дав 10 порад, як уберегти співробітників від коронавірусу

    У МОЗ стверджують, що виконуючи рекомендації можна виключити захворюваність коронавірусом

    У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про десять правил, виконуючи які, можна знизити або зовсім виключити захворюваність коронавірусом серед співробітників.

    Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

    «Нагадуємо про прості, але дієві поради, як уберегти співробітників на робочому місці від Covid-19», – зазначено в повідомленні.

    Так, рекомендується:

    • Регулярно обробляти дезінфікуючими засобами робочі поверхні, з якими контактують співробітники.
    • Вести ретельний контроль за регулярним миттям або дезінфекцією рук кожного працівника.
    • На місці роботи завжди повинні бути наповнені дозатори з дезінфектором і антибактеріальне мило в санітарній кімнаті;
    • Щоб у кожного був свій особистий простір і не менше півтора метра дистанції між кожним співробітником.
    • Моніторити правила в'їзду та епідеміологічну ситуацію в інших країнах при відправці працівника у відрядження.
    • Те ж саме стосується і поїздок в інші регіони України – відвідування зон з більшою небезпекою заразитися краще уникати.
    • У разі перших симптомів застуди слід відправити співробітника на домашнє лікування.
    • У разі, якщо співробітника неможливо відправити додому, потрібно виділити йому окремий простір, маски для їх зміни кожні дві години, а також мінімізувати контакт з іншими працівниками.
    • Не тільки правильно використовувати засоби індивідуального захисту, але і правильно їх утилізувати в спеціальні закриті контейнери для масок і використаних серветок.
    • Найбезпечніша робота – це робота вдома, без необхідності контактувати з пасажирами громадського транспорту, колегами тощо.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

     Читайте також: 
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Facebook робота коронавірус
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