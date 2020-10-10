Як зрозуміти, що ви контактна особа і де найбільш ймовірно підчепити Covid-19: пояснення лікаря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікар пояснив поняття контактної особи при коронавірусі

Людина з Covid-19 може «передавати» вірус в середньому протягом двох діб до та 14 діб після появи симптомів

Особа вважається контактною, якщо вона спілкувалася з інфікованим коронавірусом, або перебувала з ним у закритому приміщенні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

Людина з імовірним або підтвердженим Covid-19 може «передавати» вірус в середньому протягом двох діб до та чотирнадцяти діб після появи симптомів.

За його словами, у разі коронавірусу контактною особою вважається людина, яка:

Мала прямий фізичний контакт зі ймовірним або підтвердженим випадком Covid-19;

Мала незахищений контакт (без використання ЗІЗ) із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на Covid-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторку руками до використаних серветок);

Контактувала з хворим(и) на Covid-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови невикористання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності клапану респіратора);

Перебувала у закритому приміщенні (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на Covid-19 протягом 15 хвилин і більше, на відстані менш ніж 1 метр;

Інші випадки, які за ситуаційного аналізу мають ризики щодо інфікування Covid-19 (наприклад, проживання в одному домогосподарстві з ймовірним або підтвердженим випадком Covid-19, контакти в закритих закладах чи закладах з високим ризиком інфікування (заклади санаторного типу, будинки догляду з тривалим проживанням, дитячі будинки, хостели, пункти для тимчасового проживання біженців, соціальні заклади з тимчасовим проживанням, заклади пенітенціарної служби, громадський транспорт, інші місця та ситуацїї зі скупченням людей (робочі майстерні, офіси, приватні соціальні події тощо).

Лікар додав, що моніторинг і спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком коронавірусної інфекції.

«Контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком та завершують самоізоляцію без додаткових лабораторних досліджень. Контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного результату тестування SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше 8-го дня від останнього контакту з пацієнтом, хворим на Covid-19», – додав Олег Яковенко.

Для моніторингу самоізоляції використовується електронний сервіс «Вдома» Єдиного державного порталу електронних послуг.