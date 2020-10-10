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    У світі

    Вчені підтвердили здатність коронавірусу проникати в мозок

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    Вчені підтвердили здатність коронавірусу проникати в мозок - Вчені підтвердили здатність коронавірусу проникати в мозок
    Вчені підтвердили здатність коронавірусу проникати в мозок

    Прямого руйнівного впливу на мозок вірус не робить – вчені не зафіксували ураження

    Вчені підтвердили здатність коронавірусу проникати в мозок на підставі даних про розтин тіл пацієнтів з Covid-19.

    Про це повідомляється в дослідженні фахівців з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф, яке опублікував журнал The Lancet.

    В ході експерименту медики зробили розтин тіла 43 осіб у віці від 51 року до 94 років. У 53 % пацієнтів коронавірус виявився в клітинах стовбура мозку і нейронах, що відходять від нього.

    При цьому прямого руйнівного впливу на мозок вірус не робить – вчені не зафіксували ураження.

    Раніше повідомлялося, що коронавірус може негативно вплинути на мозок людини. Так, американські вчені встановили, що Covid-19, який потрапив в мозок, не провокує імунну реакцію.

    Замість цього SARS-CoV-2 обмежує нейронам доступ до кисню, що сприяє їх загибелі. 

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

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