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    У світі вже понад 37,1 млн людей заразилися Covid-19

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    Найбільше смертей за минулу добу зареєстровано у Мексиці&nbsp;&ndash;&nbsp;411 осіб - У світі вже понад 37,1 млн людей заразилися Covid-19
    Найбільше смертей за минулу добу зареєстровано у Мексиці – 411 осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу померло 1 072 717 людей, а одужало – 27900504 особи

    У світі станом на ранок 10 жовтня зареєстровано 37113717  випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

    Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 1 072 717 людей, а одужало – 27900504 особи.

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    За нову добу було зафіксовано ще 15 146 випадків і 494 смерті. Зокрема 5 385 та 5 263 нових випадків в Бельгії та Мексиці відповідно.

    Найбільше смертей за минулу добу зареєстровано у Мексиці – 411 осіб.

    У США на даний час зафіксували 7 894 478 випадків Covid-19, в Індії 6 979 423, а в Бразилії 5 057190 випадків коронавірусу.

    Як повідомлялося, у Франції за добу виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні  8 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

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