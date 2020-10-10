У світі вже понад 37,1 млн людей заразилися Covid-19



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Найбільше смертей за минулу добу зареєстровано у Мексиці – 411 осіб

Від початку пандемії від коронавірусу померло 1 072 717 людей, а одужало – 27900504 особи

У світі станом на ранок 10 жовтня зареєстровано 37113717 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 1 072 717 людей, а одужало – 27900504 особи.

За нову добу було зафіксовано ще 15 146 випадків і 494 смерті. Зокрема 5 385 та 5 263 нових випадків в Бельгії та Мексиці відповідно.

Найбільше смертей за минулу добу зареєстровано у Мексиці – 411 осіб.

У США на даний час зафіксували 7 894 478 випадків Covid-19, в Індії 6 979 423, а в Бразилії 5 057190 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у Франції за добу виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, в Україні 8 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

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