У Канаді вночі пограбували українську церкву: винесли всі вареники

Королівська канадська кінна поліція розслідує викрадення вареників з церкви

У місті Канора канадської провінції Саскачеван поліція розшукує викрадачів вареників з місцевої Української католицької церкви. [READ_MORE] Про це сьогодні повідомив у своєму Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук. Королівська канадська поліція просить усіх жителів міста Канаро допомогти розслідувати зникнення вареників у місцевій



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Королівська канадська кінна поліція розслідує викрадення вареників з церкви

У місті Канора канадської провінції Саскачеван поліція розшукує викрадачів вареників з місцевої Української католицької церкви.

Про це сьогодні повідомив у своєму Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.

Королівська канадська поліція просить усіх жителів міста Канаро допомогти розслідувати зникнення вареників у місцевій Українській католицькій церкві.

Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує #ВикраденняВареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора #Саскачеван протягом ночі 24/25 січня: https://t.co/gcL4VPpwA3 — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 9 лютого 2018 р.

Правоохоронці кажуть, що з церкви викрали вареники та інші продукти ще в вніч на 25 січня. Поки не відомо, чи злочинці пересувались машиною, чи пішки.