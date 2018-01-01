У Канаді вночі пограбували українську церкву: винесли всі вареники
- Сьогодні, 13:51
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Королівська канадська кінна поліція розслідує викрадення вареників з церкви
У місті Канора канадської провінції Саскачеван поліція розшукує викрадачів вареників з місцевої Української католицької церкви.
Про це сьогодні повідомив у своєму Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.
Королівська канадська поліція просить усіх жителів міста Канаро допомогти розслідувати зникнення вареників у місцевій Українській католицькій церкві.
Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує #ВикраденняВареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора #Саскачеван протягом ночі 24/25 січня: https://t.co/gcL4VPpwA3— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 9 лютого 2018 р.
Правоохоронці кажуть, що з церкви викрали вареники та інші продукти ще в вніч на 25 січня. Поки не відомо, чи злочинці пересувались машиною, чи пішки.