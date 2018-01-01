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    У Канаді вночі пограбували українську церкву: винесли всі вареники

    Королівська канадська кінна поліція розслідує викрадення вареників з церкви
    У місті Канора канадської провінції Саскачеван поліція розшукує викрадачів вареників з місцевої Української католицької церкви. [READ_MORE] Про це сьогодні повідомив у своєму Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук. Королівська канадська поліція просить усіх жителів міста Канаро допомогти розслідувати зникнення вареників у місцевій
    • Сьогодні, 13:51
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    Королівська канадська кінна поліція розслідує викрадення вареників з церкви

    У місті Канора канадської провінції Саскачеван поліція розшукує викрадачів вареників з місцевої Української католицької церкви.

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    Про це сьогодні повідомив у своєму Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.

    Королівська канадська поліція просить усіх жителів міста Канаро допомогти розслідувати зникнення вареників у місцевій Українській католицькій церкві.

    Правоохоронці кажуть, що з церкви викрали вареники та інші продукти ще в вніч на 25 січня. Поки не відомо, чи злочинці пересувались машиною, чи пішки.

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