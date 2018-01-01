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    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали

    Дофін — канадське місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення
    27 січня на хокейна команда Dauphin Kings із канадського міста Дофін вийшла на поле у формі, стилізованій під українські вишиванки. Команда провела традиційну щорічну «Українську ніч». Захід почався із запорізького маршу та театралізованого виступу. [GALLERY_BLOCK] Відбувалися виступи україно-канадських музичних колективів. Вихід
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    <em>Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в &laquo;Юніорській Хокейній Лізі Манітоби&raquo;.</em>
    Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».

    Дофін — канадське місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення

    27 січня на хокейна команда Dauphin Kings із канадського міста Дофін вийшла на поле у формі, стилізованій під українські вишиванки.

    Команда провела традиційну щорічну «Українську ніч». Захід почався із запорізького маршу та театралізованого виступу.

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    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
    Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали

    Відбувалися виступи україно-канадських музичних колективів. Вихід гравців на лід оголошували українською мовою.

    Варто зазначити, що Dauphin Kings програли на свому домашньому стадіоні команді Winnipeg Blues з рахунком 7:4.

    Дофін — місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення. Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».

    Джерело: Gazeta.ua

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