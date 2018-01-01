Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали
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Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».
Дофін — канадське місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення
27 січня на хокейна команда Dauphin Kings із канадського міста Дофін вийшла на поле у формі, стилізованій під українські вишиванки.
Команда провела традиційну щорічну «Українську ніч». Захід почався із запорізького маршу та театралізованого виступу.
Відбувалися виступи україно-канадських музичних колективів. Вихід гравців на лід оголошували українською мовою.
Варто зазначити, що Dauphin Kings програли на свому домашньому стадіоні команді Winnipeg Blues з рахунком 7:4.
Дофін — місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення. Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».
Джерело: Gazeta.ua