Українська ніч за океаном. Як канадці у вишиванках у хокей грали

Дофін — канадське місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення

27 січня на хокейна команда Dauphin Kings із канадського міста Дофін вийшла на поле у формі, стилізованій під українські вишиванки. Команда провела традиційну щорічну «Українську ніч». Захід почався із запорізького маршу та театралізованого виступу. [GALLERY_BLOCK] Відбувалися виступи україно-канадських музичних колективів. Вихід



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Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».

Дофін — канадське місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення

27 січня на хокейна команда Dauphin Kings із канадського міста Дофін вийшла на поле у формі, стилізованій під українські вишиванки.

Команда провела традиційну щорічну «Українську ніч». Захід почався із запорізького маршу та театралізованого виступу.

Відбувалися виступи україно-канадських музичних колективів. Вихід гравців на лід оголошували українською мовою.

Варто зазначити, що Dauphin Kings програли на свому домашньому стадіоні команді Winnipeg Blues з рахунком 7:4.

Дофін — місто українських емігрантів. Їх — близько 40% населення. Команда Dauphin Kings була заснована у 1930-х. Виступає в «Юніорській Хокейній Лізі Манітоби».

Джерело: Gazeta.ua