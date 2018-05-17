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    У Канаді засудили спорудження окупантами мосту до Криму

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    Керченський міст
    Керченський міст

    МЗС Канади закликає Росію припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку

    Канада засуджує спорудження і часткове відкриття Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

    Про це повідомляє DW з посиланням на відповідну заяву міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.

    «Міст, який зв'язує Росію з незаконно анексованим Кримом, є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Російської Федерації», - заявила Фріланд.

    Мета мосту, за її словами, - «зміцнити незаконне володіння Росії півостровом і насильно ізолювати його від решти території України».

    Фріланд нагадала про те, що Канада підтримує Україну в питаннях її суверенітету і територіальної цілісності, а також закликала Росію припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку.

    Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

    У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

    МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

    Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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