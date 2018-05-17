У Канаді засудили спорудження окупантами мосту до Криму

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Керченський міст

МЗС Канади закликає Росію припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку

Канада засуджує спорудження і часткове відкриття Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє DW з посиланням на відповідну заяву міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.

«Міст, який зв'язує Росію з незаконно анексованим Кримом, є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Російської Федерації», - заявила Фріланд.

Мета мосту, за її словами, - «зміцнити незаконне володіння Росії півостровом і насильно ізолювати його від решти території України».

Фріланд нагадала про те, що Канада підтримує Україну в питаннях її суверенітету і територіальної цілісності, а також закликала Росію припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку.

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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