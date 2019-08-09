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    У кар’єрі під Рівним екскаватор вбив чоловіка

    • Розсилка
    У кар’єрі під Рівним екскаватор вбив чоловіка

    Ківш екскаватора вбив майстра, який лагодив вантажівку

    60-річний житель села Ремель Рівненського району загинув 8 серпня при ремонті вантажівки в крейдяному кар'єрі в селі Нова Любомирка. Про це повідомляє Головне управління поліції в Рівненській області.

    Поліція встановила, що близько 09:30 поламався КрАЗ, що знаходився в кар'єрі, і згаданий чоловік поліз його ремонтувати. Під час цього машина зіткнулася з екскаватором - його ківш впав на кабіну, де знаходиться майстер. Мужчина отримав відкритий перелом ключиці з артеріальною кровотечою і незабаром помер.

    Поліція відкрила провадження за статтею «порушення вимог з охорони праці».

    Наприкінці липня на буровій газодобувного підприємства в Нововодолазькому районі Харківської області загинув співробітникНещасний випадок стався поблизу села Муравлинка на буровій газодобувного підприємства.

    Слід нагадати, що 10 червня на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник.

    Також нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник

    Раніше на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

     

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