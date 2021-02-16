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    Попри сніголавинну небезпеку в Карпатах третю добу шукають заблукалого туриста

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    16 лютого через непогоду в Карпатах існує загроза сходження лавин - Попри сніголавинну небезпеку в Карпатах третю добу шукають заблукалого туриста
    16 лютого через непогоду в Карпатах існує загроза сходження лавин
    Фото: ДСНС

    До операції залучені 56 осіб та 11 одиниць техніки

    У вівторок, 16 лютого, на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Ґемба. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу. Про це повідомили в ДСНС.

    Зазначається, що до операції залучені 56 осіб та 11 одиниць техніки. «Від рятувальників залучено вісім гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич, а також три волонтера», – йдеться в повідомленні.

    У неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з заблукалих туристів. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде, стан чоловіка задовільний. Пошуки іншого туриста й досі тривають. Надзвичайники здійснюють операцію за допомогою вертольота Мі-8.

    16 лютого через непогоду в Карпатах існує загроза сходження лавин. «У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та в горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека», – йдеться в повідомленні ДСНС. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

    У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

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    Теги: ДСНС Закарпаття снігопад негода небезпека
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