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    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)

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    До пошуково-рятувальних робіт учора було задіяно вертоліт - У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    До пошуково-рятувальних робіт учора було задіяно вертоліт
    Фото: ДСНС

    До операції залучено майже 66 рятувальників

    На Закарпатті 15 лютого відновили пошуки зниклого туриста, який заблукав у районі гори Гемба. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

    Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

    До пошуково-рятувальних робіт учора було задіяно вертоліт, проте через погіршення погодних умов обльоти припинили.

    Сьогодні пошукові роботи відновили. Вже зранку до пошуково-рятувальних робіт заблукалого в районі Гимби туриста додатково залучено особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич та ДСНС Львівщини.

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    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)
    Фото: ДСНС

    Залучено загалом майже 66 рятувальників, 10 працівників лісової охорони, добровольці та 13 одиниць техніки ДСНС.

    Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість кількома групами незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву в горах сягає до двох метрів, тримаються 15-ти градусні морози.

    У понеділок, 15 лютого, на Закарпатті очікуються снігопади. Температура повітря вночі опускалася до 6-11° морозу, вдень прогнозують 0-5° нижче нуля, а на високогір’ї протягом доби до -12-14° морозу.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

    Теги: ДСНС Закарпаття добровольці вертоліт
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