У Карпатах другу добу шукають туриста з Києва (фото)

До пошуково-рятувальних робіт учора було задіяно вертоліт

До операції залучено майже 66 рятувальників

На Закарпатті 15 лютого відновили пошуки зниклого туриста, який заблукав у районі гори Гемба. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

До пошуково-рятувальних робіт учора було задіяно вертоліт, проте через погіршення погодних умов обльоти припинили.

Сьогодні пошукові роботи відновили. Вже зранку до пошуково-рятувальних робіт заблукалого в районі Гимби туриста додатково залучено особовий склад гірських пошуково-рятувальних відділень Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич та ДСНС Львівщини.

Залучено загалом майже 66 рятувальників, 10 працівників лісової охорони, добровольці та 13 одиниць техніки ДСНС.

Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість кількома групами незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву в горах сягає до двох метрів, тримаються 15-ти градусні морози.

У понеділок, 15 лютого, на Закарпатті очікуються снігопади. Температура повітря вночі опускалася до 6-11° морозу, вдень прогнозують 0-5° нижче нуля, а на високогір’ї протягом доби до -12-14° морозу.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.