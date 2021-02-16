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    Негода в Україні: рух вантажівок ще обмежений у двох областях

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    Погода в Україні&nbsp;в найближчі дні буде морозною - Негода в Україні: рух вантажівок ще обмежений у двох областях
    Погода в Україні в найближчі дні буде морозною
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Проїзд дорогами загального користування забезпечено

    На Волині та Івано-Франківщині продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту для забезпечення прибирання снігу на дорогах.Про це повідомляє ДСНС.

    Де діють обмеження:

    Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

    Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка).

    Зазначається, що проїзд дорогами загального користування забезпечено.

    Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 250 осіб та 990 од. техніки.

    На території Івано-Франківської області для забезпечення проїзду залучено 2 од. інженерної техніки ДСНС України. На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.

    Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.

    Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.

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    Теги: ДСНС дороги снігопад
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