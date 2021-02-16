Негода в Україні: рух вантажівок ще обмежений у двох областях

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною

Проїзд дорогами загального користування забезпечено

На Волині та Івано-Франківщині продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту для забезпечення прибирання снігу на дорогах.Про це повідомляє ДСНС.

Де діють обмеження:

Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка).

Зазначається, що проїзд дорогами загального користування забезпечено.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 250 осіб та 990 од. техніки.

На території Івано-Франківської області для забезпечення проїзду залучено 2 од. інженерної техніки ДСНС України. На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.

Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.



