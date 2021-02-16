На Закарпатті чоловік із собакою провалились під кригу. Їх врятували (відео)

У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди

На Закарпатті патрульні, спільно з небайдужими громадянами, витягнули чоловіка, що провалився під кригу. Про це повідомили в обласній поліції.

Трапилось це 15 лютого в Мукачеві. Патрульні отримали виклик про те, що чоловік опинився під льодом. За кілька хвилин поліцейські вже були на місце події, адже не можна було гаяти жодної хвилини.

За попередньою інформацією було відомо, що чоловік гуляв із собакою по озеру. У якийсь момент крига не витримала й чоловік із чотирилапим пішли під воду.

Інспектори намагалися дістатися до чоловіка по кризі, але нічого не виходило, адже лід був надто тонким. Згодом охоронці порядку дістали мотузку та рятувальний щиток і закинули його у водойму. Потерпілий вхопився за рятувальну конструкцію й патрульні з небайдужими громадянами та рятувальниками витягнули його. Собаку також врятували.

На чоловіка одразу одягнули куртку і вже за кілька хвилин приїхала швидка допомога, яка ушпиталила потерпілого. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків.

У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди, а переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях. Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

Нагадаємо, 16 лютого на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Ґемба. До операції залучені 56 осіб та 11 одиниць техніки.

У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.



