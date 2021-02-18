У Карпатах п'ятий день шукають туриста, який заблукав

Турист заблукав під час катання на лижах

За минулу добу до пошуків туриста залучали 47 людей та 10 одиниць техніки

У Карпатах досі не знайшли заблукалого туриста на схилі гори Гемба. Пошукові роботи тривають вже п’ятий день. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 18 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають», – повідомили рятувальники.

За минулу добу до пошуків туриста залучали 47 людей та 10 одиниць техніки. Упродовж чотирьох діб було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба.

За координатами, що надані його товаришем, було знайдено сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 метра снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим.

Нагадаємо, 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. На наступний день, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний.

У четвер, 18 лютого, в Україні спостерігається хмарна погода з невеликим снігом, на крайньому півдні з дощем. На Закарпатті 1-6° морозу. У Карпатах збережеться висока ймовірність сходження лавин. Оголошено третій рівень небезпеки.

Із 22 лютого в Україну прийде довгоочікуване потепління. Але вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.