Синоптики попередили українців про нову хвилю морозів: прогноз до кінця лютого

У Києві в п'ятницю, 19 лютого, буде найхолодніша ніч, до -23 градусів

Після сильних снігопадів та морозів в Україну прийде невелике потепління, яке триватиме кілька днів і арктичні морози знову накриють більшість областей.

Як випливає із прогнозу Gismeteo, з 22 лютого в Україні різко потеплішає, але йтиме сніг, а 24-25 лютого варто чекати ще однієї хвилі сильного похолодання до -20 градусів.

На сході морози протримаються до 21 лютого, вночі очікується до -17 градусів. Потім очікується потепління, вдень до +3 градусів, але йтиме сніг. А після 24 лютого температура знову знизиться до -21 -20 градусів вночі та до -10 градусів вдень. Березень жителі східних областей зустрінуть з морозами до -12 градусів і сильними снігопадами.

У південних областях перепади погоди будуть дуже різкими, від -11 вночі до +11 градусів вдень. Потепління прийде після 21 лютого, і до кінця місяця денна температура буде плюсова, морози до -5 -3 градусів будуть лише вночі. Не обіцяють жителям півдня і сильних опадів, можливий невеликий дощ.

На півночі до кінця цього тижня варто очікувати зниження температури до -25 градусів, а з 22 лютого прийде довгоочікуване потепління, вночі близько -1 градуса, вдень до +3 градусів. Але вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.

У західних областях сильні морози протримаються до суботи, 20 лютого, а потім настане потепління. Очікується плюсова температура навіть вночі від +2 до +6 градусів. Після 24 лютого трохи похолодає, вночі до -4, вдень очікується +2 +4 градуси. Березень почнеться зі снігопадів і невеликого нічного морозу.

У Києві в п'ятницю, 19 лютого, буде найхолодніша ніч, до -23 градусів. З 21 лютого різко потеплішає, до -3 вночі та +4 вдень. 24-25 лютого буде ще одна хвиля морозів, до -19 градусів вночі, а потім температура знову піде вгору. В останній день лютого і перший день березня буде холодно та очікується дуже сильний снігопад.

Зазначимо, що вночі 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що за останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.

Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

Джерело: РБК-Україна