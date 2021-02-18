Сахалін у сніговій пастці: люди риють тунелі, щоб вийти з будинку (відео)

За словами місцевих жителів, у всіх будинках темно, тому що вікна знаходяться глибоко під снігом

Сніг засипав будинки так сильно, що двері та вікна заблоковані

Жителі Сахаліну (Російська Федерація) зіткнулися з великими труднощами через рясні снігопади. Їх будинки виявилися завалені по дах, двері та вікна опинилися під снігом.

Про це пише портал «Аств».

За словами місцевих жителів, у всіх будинках темно, тому що вікна знаходяться глибоко під снігом.

«Доводиться рити тунелі, щоб хоч наполовину відкопати віконця. Крім того, натиск снігу такий великий, що у деяких скло просто тріщить», – кажуть люди.

Також є проблеми з електрикою, адже напруги в мережі не вистачає. Мешканці скаржаться, що їм доводиться «вилазити, немов з нір».

«Доводиться повзти за дровами до сараю. Хтось із сусідів навіть встав на лижі, щоб дістатися до своїх господарських будівель: у багатьох там замело собак, треба витягувати, переводити в будинок», – додають люди.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Хабаровському краї, де ввели режим надзвичайної ситуації. Штормовий вітер трощив погано закріплені покрівлі будівель і рвав дроти на лініях електропередачі.

Зазначимо, що вночі 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що за останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.

Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.