Незначний сніг та морози: прогноз погоди в Україні на четвер

У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вдень 10-12° морозу

На дорогах країни сьогодні буде ожеледиця

У четвер, 18 лютого, в Україні буде хмарна погода з невеликим снігом, на крайньому півдні з дощем.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«18 лютого хмарно з проясненнями. Невеликий, вдень в Приазов'ї помірний сніг, на крайньому півдні країни з дощем, подекуди ожеледь; у північних, вдень і в західних областях без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця», – зазначається у повідомленні.

Температура у північній частині вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла); на решті території вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-10 м/с. Температура вночі 14-16° морозу, вдень 10-12° морозу.

Зазначимо, що вночі 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що за останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.

Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.