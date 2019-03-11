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    У Карпатах випало до 80 см снігу

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    <p>Ці снігопади у березні не останні, повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович</p> - У Карпатах випало до 80 см снігу

    Ці снігопади у березні не останні, повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович

    Сніголавинна небезпека у Карпатах сягає 4-го ступеня

    У Карпатах на горі Пожижевська випало до 80 см снігу.

    Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

    «На горі Пожижевська випало до 80 см снігу, в горах хуртовини замітають з неділі. Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеня», - розповів Фригович.

    Він зауважив, що ці снігопади у березні не останні. Завтра, 12 березня, в області також очікують сильний вітер до 20 м/с. Вночі прогнозують похолодання до 1-2 градусів морозу, вдень до 7 градусів тепла.

    Пожижевська - одна з вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора. Висота - 1822 м. На Пожижевській полонині, на висоті 1550 м, розташована сніголавинна метеостанція.

    Нагадаємо, у Києві до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    У неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

    Джерело: Укрінформ

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