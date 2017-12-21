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    У Каталонії порахували всі 100% голосів на виборах до парламенту

    Три партії, які виступають за відоккремлення від Іспанії, займуть 70 місць у 135-місному парламенті
    На виборах до парламенту Каталонії партії, що виступають за незалежність регіону, за результатами підрахунку 100% голосів отримали абсолютну більшість у парламенті автономії. Про це свідчать дані Центрвиборчкому, повідомляє місцеве видання La Vanguardia. Загалом три партії, що виступають за відокремлення від Іспанії, отримують 70 місць у
    • Вчора, 06:43
    • Розсилка
    <span>21 грудня в Каталонії обирали регіональний парламент</span>
    21 грудня в Каталонії обирали регіональний парламент

    Три партії, які виступають за відоккремлення від Іспанії, займуть 70 місць у 135-місному парламенті

    На виборах до парламенту Каталонії партії, що виступають за незалежність регіону, за результатами підрахунку 100% голосів отримали абсолютну більшість у парламенті автономії.

    Про це свідчать дані Центрвиборчкому, повідомляє місцеве видання La Vanguardia.

    Загалом три партії, що виступають за відокремлення від Іспанії, отримують 70 місць у 135-місному каталонському парламенті.

    Лідирує лівоцентристська «Громадянська партія» з 25,37% голосів і 37 мандатами, далі йдуть «Разом за Каталонію» колишнього глави женералітета Карлеса Пучдемона - 34 місця (21,65%) і з невеликим відривом - «Ліві республіканці Каталонії» (21,39%, 32 мандата), обидві виступають за незалежність. Ще одна партія, яка підтримує відокремлення від Іспанії, CUP отримала 4 мандати.

    Карлес Пучдемон ще раніше заявив про перемогу прибічників незалежності Каталонії.

    Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі. Він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах.

    Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців

    незалежність партії
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