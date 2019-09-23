У Казахстані запровадили обмеження на реалізацію поліетиленових пакетів



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Покупцям перестануть безкоштовно видавати поліетиленові пакети

Говорити про повну заборону на поліетиленові пакети у Казахстані «поки передчасно»

Торгові мережі Казахстану перестануть безкоштовно видавати покупцям поліетиленові пакети.

Про це повідомив міністр екології, геології та природних ресурсів країни Магзум Мірзагаліев, пише «Интерфакс».

Водночас, за словами міністра, говорити про повну заборону на поліетиленові пакети «поки передчасно».

«Поки у нас немає гідної альтернативи. У нас є виробники, які випускають біорозкладні пакети, але повністю весь ринок вони закрити не можуть. Тому було прийнято рішення про поетапне обмеження», - пояснив він журналістам.

Повна заборона, за його словами, може бути запроваджена в Казахстані з 2025 року.

До слова, у Німеччині запропонували заборонити з 2020 року використання одноразових поліетиленових пакетів.