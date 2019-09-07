У Німеччині з наступного року можуть заборонити поліетиленові пакети



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Згідно із законопроєктом, підприємства-порушники можуть бути оштрафовані на 100 тисяч євро

Заборона буде поширюватися як на одноразові пластикові пакети, так і на біорозкладні і перероблені

Міністерство довкілля Німеччини запропонувало заборонити з 2020 року використання одноразових поліетиленових пакетів.

Відповідний законопроєкт у п'ятницю, 6 вересня, представила голова відомства Свенья Шульце.

«Я вважаю, що у нас є підтримка народу Німеччини. Настав час заборонити пластикові пакети», - сказала вона.

Заборона буде поширюватися як на одноразові пластикові пакети, так і на біорозкладні і перероблені.

Згідно із законопроєктом, підприємства-порушники можуть бути оштрафовані на 100 тисяч євро.

Законопроєкт передбачає шестимісячний «перехідний період», протягом якого продавці повинні будуть «розподілити решту запасів поліетиленових пакетів» та використати їх.

За даними міністерства охорони навколишнього середовища, з 2015 року споживання пластикових пакетів в Німеччині скоротилося на 64%.

До слова, у 2018 році Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про обмеження використання пластикової продукції. Ініціатива стосується пластикових трубочок, ватних паличок, тарілок і столових приладів.

Джерело: Новое Время