Кияни сприйняли електросамокати швидше і краще, ніж багато міст Європи, – засновник компанії Bolt

Крадіжок самокатів у Києві набагато менше, ніж у інших європейських містах

Електросамокати у Києві крадуть і розбивають рідше, ніж в Парижі

Український ринок таксі, доставки і прокату електросамокатів дуже схожий на ринки інших країн Східної Європи – люди в цьому регіоні дуже відкриті для нових технологій, швидко звикають до нових послуг. Про це розповів засновник компанії Bolt Маркус Вілліг, повідомляє НВ.

«Візьмемо самокати. Ми щасливі від того, наскільки популярними вони стали в Україні, як добре їх прийняли. Ще й крадіжок самокатів тут набагато менше, ніж у інших європейських містах. Наприклад, у Парижі цей показник значно гірше – там багато самокатів розкрадаються чи ламаються. На цьому контрасті поведінка користувачів у Києві виглядає набагато краще. Дуже приємно це говорити», – сказав він.

За словами Вілліга, українська команда Bolt була впевнена, що на ринку прокат електросамокатів матиме достатнього попиту, попри певні побоювання, що сервіс не приживеться.

«Ми сказали: окей, ми вам довіряємо, тому надамо вам певну кількість самокатів для пілотного проєкту, щоб побачити, чи буде цей бізнес успішним в міському ландшафті України. А вийшло так, що кияни сприйняли самокати швидше і краще, ніж багато інших європейських міст», – розповів він.

Вілліг також додав, що у компанії є власний цикл виробництва електросамокатів. Команда інженерів і дизайнерів – працівники Bolt. А сам промисловий майданчик знаходиться у Китаї, звідки вони доставляються до потрібних країн.

Нагадаємо, невідомий обмазав солідолом електронні панелі 400 електросамокатів у центрі Москви. Повідомляється, що інцидент стався 26 серпня. Постраждали самокати сервісу Nine Bot Max Pro на Кримському валу і Ленінському проспекті Москви.

Як повідомлялося, мережею розлетілось відео, де бабуся посеред Львова перекидала електросамокати Bolt. Інцидент трапився 6 червня у Львові.