Придністров’я є питанням нацбезпеки України, а не суто молдовською проблемою – експерт

З 1 вересня 2021 року Україна забороняє в’їзд на свою територію транспортних засобів, які зареєстровані на непідконтрольному Придністров’ї

«Рішення про заборону в’їзду авто із номерами непідконтрольного Придністров’я матиме значення і для врегулювання ситуації на окупованому Донбасі», – Филипенко

Проблема придністровського урегулювання виходить за межі інтересів Молдови, оскільки наявність російських військ на непідконтрольному регіоні становить загрозу національній безпеці України. Про це під час експертних обговорень «Главкому» зазначив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

«Все, що стосується придністровського конфлікту, – вже не зводиться до молдавської політики та її внутрішньої справи. Наявність російської армії, непідконтрольних територій – це все питання також і загроз національній безпеці України, в тому числі й питання україно-російських відносин», – сказав Филипенко.

Експерт відзначив, що рішення про заборону в’їзду автомобілів із номерними знаками непідконтрольного Придністров’я матиме значення і для врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

«Якщо Україна сьогодні ставить питання про невизнання документів «ЛНР» та «ДНР», то чому ми повинні визнавати документи з непідконтрольного Придністров’я. Ми вже й так наробили багато помилок, тому зараз це буде виправлятися», – додав експерт.

На думку експерта, у новій політичній команді Молдови є розуміння, що доведеться домовлятися із росіянами, тому Молдова намагається розв'язувати свої проблеми, враховуючи ці обставини.

При цьому, експерт відзначив, що основною метою для України в рамках придністровського врегулювання залишається вивід російських військ, вивіз озброєння та зміна формату миротворчої місії з воєнної на цивільну.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Республіки Молдова Александру Фленкя повідомив «Главкому», що наступними діями Києва та Кишинева стосовно Придністров’я має стати перехід до спільного митного контролю на ділянці кордону, яка проходить через непідконтрольне Придністров’я, зокрема на КПП «Кучургани».

«Главком» також повідомляв, що у п’ятницю, 10 вересня, з офіційним візитом у Молдові перебуває віцепрем’єр-міністр із тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Також, дивіться експертне онлайн-обговорення «Главкому» на тему «Заборона в’їзду в Україну автомобілів з номерами «ПМР»: блокада чи реінтеграції Придністров’я».

Як повідомляв раніше «Главком», з 1 вересня 2021 року Україна забороняє в’їзд на свою територію транспортних засобів, які зареєстровані на непідконтрольному Придністров’ї. Транспортні засоби власників, що проживають на лівому березі Дністра, мають бути зареєстровані у Республіці Молдова або мати нейтральні номери із позначкою «MD».

У Москві вже звинуватили Київ та Кишинів у змові й намаганні влаштувати Придністров’ю «блокаду».