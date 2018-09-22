У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі піхотинцем



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Фото: Укрінформ У центрі Києва попрощалися із загиблим на Донбасі Володимиром Матвієнком

Загиблому Володимиру Матвієнку було всього 35 років

У Києві під Стелою на Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на Донбасі 35-річним командиром відділення 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А2167 Володимиром Матвієнком.

Із трагічно загиблим командиром прийшли попрощатися його рідні, побратими по службі та всі небайдужі кияни, передає «Укрінформ».

Київська міськадміністрація з цього приводу оголосила 22 вересня днем жалоби у столиці.

На знак скорботи за загиблим у цей день на всій території міста приспущено Державний прапор України із чорною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

У Києві попрощалися з українським воїном Володимиром Матвієнком

Столичним підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів, концертів, спортивних змагань або оголосити хвилину мовчання до початку заходів, у разі неможливості їхнього обмеження.

Також рекомендовано підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності Києва долучитись до вшанування пам’яті загиблого Володимира Матвієнка та вивісити на приміщеннях Державні прапори України з чорними стрічками.

Сержант 72-ї окремої механізованої бригади Володимир Матвієнко загинув 18 вересня близько 23.00 в районі селища Луганське Донецької області внаслідок осколкових поранень, отриманих під час мінометного обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ.

Володимир Анатолійович Матвієнко народився 12.12.1982 року у Києві. Навчався у школі №55, останній рік перебував у складі ЗСУ.

Поховають Героя на Берковецькому кладовищі Києва. У нього залишились батьки, у яких він був єдиним сином.

Нагадаємо, що у травні цього року Київрада ухвалила рішення, за яким День жалоби оголошується у столиці під час поховання киян, які загинули, обороняючи та стримуючи збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.