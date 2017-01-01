У Києві п’яний водій влаштував погоню

Чоловік почав втікати від поліції та додав у швидкості до 100 кілометрів за годину

Ввечері 26 листопада у Києві водій автомобіля ВАЗ на очах у поліції проїхав на заборонений знак. Про це повідомляє «Київ Оперативний». Патрульні поліцейські подали звуковий та світловий сигнал про зупинку, однак водій вирішив не зупинятися. Чоловік почав втікати від поліції та додав у швидкості до 100 кілометрів за годину.



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Чоловік почав втікати від поліції та додав у швидкості до 100 кілометрів за годину

Ввечері 26 листопада у Києві водій автомобіля ВАЗ на очах у поліції проїхав на заборонений знак.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Патрульні поліцейські подали звуковий та світловий сигнал про зупинку, однак водій вирішив не зупинятися.

Чоловік почав втікати від поліції та додав у швидкості до 100 кілометрів за годину.

«Весь цей «перформенс» перервали два наряди патрульної поліції, які притисли автомобіль правопорушника до бровки. Водій спочатку не хотів виходити з авто, казав «я нічєво таково не сделал», але потім надув у драгер на 2,03 проміле», – додали очевидці.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка на Mazda 3 під час погоні.

Водій грубо порушив ПДР на Русанівській набережній, не зупинився на вимогу, була розпочата погоня. Авто доїхали до Козина і назад. Швидкість досягала 190 км / год.

На Дніпропетровському шосе перед вулицею Акамедика Заболотного автомобіль був зупинений трьома авто спецпідрозділу супроводу (колишня «Кобра»).

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці поліцейським довелося влаштувати погоню, щоб зупинити нетверезого водія на старому автомобілі.