У Києві в найближчі дні можуть обмежувати рух у зв'язку з візитом прем'єра ОАЕ



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Фото: rbc.ua

Обмеження дорожнього руху можливі 21-24 липня

У найближчі чотири дні в Києві можуть обмежувати рух у зв’язку з візитом прем’єра ОАЕ. Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони.

«Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 21-24 липня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом в Україну Й. В. Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума, віце-президента та прем’єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай», - вказано у повідомленні відомства.

В УДО зазначили, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і положення про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.