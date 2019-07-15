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    В поліції повідомили, як покарана за ДТП охорона Зеленського

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    ДТП сталася&nbsp;на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем - В поліції повідомили, як покарана за ДТП охорона Зеленського
    ДТП сталася на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем

    ДТП сталася 14 липня за участю трьох автомобілів Volkswagen і колони автобусів, які перевозили дітей для оздоровлення

    Водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулися адміністративними протоколами. Кримінальну справу за фактом аварії відкривати не будуть через відсутність постраждалих.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію пресофіцера ГУНП в Запорізькій області Катерини Людвік.

    «За фактом ДТП, яка мала місце 14 липня на автодорозі Харків-Сімферополь за участю трьох автомобілів Volkswagen і колоною автобусів МАЗ, які перевозили дітей для оздоровлення в пансіонат, на водіїв легковиків поліцейськими було складено два адміністративні протоколи за ознаками ч.1 ст.124 ( порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - заявила Людвік.

    Зазначається, що одному з водіїв автомобіля Volkswagen була надана медична допомога, після чого він був відпущений.

    Раніше повідомлялося, що на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента.

    Президент Володимир Зеленський прокоментував аварію за участю його кортежу у Запорізькій області та пояснив, що він «такий самий учасник руху, як і всі».

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