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    У Києві в ресторані побилися екснардеп та новообраний депутат

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    <p>На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень відмовились</p> - У Києві в ресторані побилися екснардеп та новообраний депутат

    На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень відмовились

    Між нардепом 8-го скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алєксєєвим виникла сварка

    У Києві в одному з ресторанів на Дніпровському узвозі сталася бійка між нардепами 8 та 9 скликань.

    Про це 3 вересня повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Інцидент стався 2 вересня після обіду.

    За даними джерела, між нардепом 8-го скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алєксєєвим виникла сварка, яка переросла у бійку.

    На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень відмовились.

    Водночас відомо, що Алєксєєв звернувся до лікарні, де у нього був зафіксований перелом ребра та численні забої голови та тулуба.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

    До слова, у вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.

    Як відомо, сьогодні депутати планують розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.

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