У Києві в ресторані побилися екснардеп та новообраний депутат



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На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень відмовились

Між нардепом 8-го скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алєксєєвим виникла сварка

У Києві в одному з ресторанів на Дніпровському узвозі сталася бійка між нардепами 8 та 9 скликань.

Про це 3 вересня повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інцидент стався 2 вересня після обіду.

За даними джерела, між нардепом 8-го скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алєксєєвим виникла сварка, яка переросла у бійку.

На місце викликали поліцію, однак нардепи від пояснень відмовились.

Водночас відомо, що Алєксєєв звернувся до лікарні, де у нього був зафіксований перелом ребра та численні забої голови та тулуба.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

До слова, у вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Як відомо, сьогодні депутати планують розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.