У Києві відкрили виставку до 80-річчя Богдана Ступки (фото)

Виставка знайомить глядачів з головними роботами акторами, його життєписом, а також дає можливість почути його голос

На унікальній виставці спогадами про великого актора поділилися митці, кіно- і театральні діячі

У Києві, в Національному музеї Тараса Шевченка, відкрили унікальну виставку KOD STUPKA\\\КОД СТУПКИ, присвячену 80-річчю легендарного українського актора Богдана Ступки,повідомляє Укрінформ.

«Ця виставка мені дуже подобається. Ми зібрали різні жанри – тут живопис Івана Марчука, Ольги Петрової, Владислава Шерешевського, Андрія Александровича; графіка Сергія Якутовича; монументальна робота Михайла Химича – різьба по лінолеуму; фотографії з молодості, багато з яких – із сімейного архіву; кіно- і театральні афіші, костюми. Серед яких дві старі афіші і костюм з першої вистави Богдана Ступки «Фауст і смерть», де була його дебютна роль Механтропа – це передали із Львівського театру імені Заньковецької. Можна почути голос і побачити уривки з фільмів... Тобто виставка провокує на те, щоб подивитися на різні сторони творчості Богдана Ступки», – сказав на відкритті експозиції Остап Ступка – син Богдана Сильвестровича.

Він нагадав, що запрацював Благодійний фонд Богдана Ступки, який має великі плани на розвиток української культури.

«Ми будемо втілювати надалі хороші ідеї, те, що хотів зробити батько, щодо театру і кіно», – зазначив Ступка.

Своєю чергою голова Благодійного фонду Богдана Ступки Ірина Батько-Ступка зауважила, що Богдан Сильвестрович почав театральну кар’єру Фаустом і завершив Фаустом, тільки вже в Київському театрі імені Івана Франка у виставі «Легенда про Фауста», де він зіграв старого Фауста/Мефістофеля. Вона, зокрема, зазначила, що у залі з графікою Сергія Якутовича є книга, яку вони з художником зробили власноруч до 70-річчя Богдана Ступки. Вся та графіка увійшли в розкішний альбом-книгу «Я – Богдан», яку можна придбати у музеї.

Також вона розповіла історію про картину Івана Марчука, яка нині належить Національному художньому музею України.

«Коли ми починали готуватися до ювілею, подивилися фільм «Осяяння» Володимира Денисенка, де герой Богдана Ступки приходив у галерею і художник дарує йому картину. Ця робота в 1971 році була написана Марчуком в період зйомок, і Марчук подарував її Ступці. Той залишив її на кіностудії, і вона зникла... Стільки років пройшло, а зараз музей дав її нам для виставки», – поділилася вона.

Голос Богдана Ступки можна почути на виставці не тільки в епізодах фільмів.

«Я подивився ролик, де Богдан Сильвестрович читає вірш Ліни Костенко “Крила”, і написав роботу, яка є в залі серед двох чудових портретів, а також зробив відеоролик, в якому знято процес, як я працюю з цим полотном під голос Богдана Ступки. Роботу я написав місяця півтора тому, навіть не знав, що планується виставка. Це був просто емоційний порив», – розповів журналістам художник Володимир Глухоманюк.

Виставка KOD STUPKA\\\КОД СТУПКИ буде відкрита для широкого огляду 29 серпня і триватиме до 10 вересня.

Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка була встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито меморіальну дошку-горельєф.

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