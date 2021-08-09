Фільму Віктора Іванова «Веселі Жабокричі» – 50. Згадаємо дотепні кадри стрічки (фото)

Фільм переплітає сюжети старовинних українських водевілів

9 серпня виповнюється 50 років фільму Віктора Іванова «Веселі Жабокричі», робота над яким кипіла на кіностудії ім. О. Довженка в 1971 році. Про це написав на своїй сторінці в Facebook кінокритик Олег Вергеліс.

Вергеліс нагадав, що фільм переплітає сюжети старовинних українських водевілів авторства Степана Васильченка, Василя Гоголя, Марка Кропивницького.

У комедії знімалися знамениті у свій час брат і сестра, а саме Микола Гриценко (старшина) і Лілія Гриценко (Риндичка).

«Вперше я побачив цей фільм ще у дитинстві в Білій Церкві на творчій зустрічі з Віктором Івановим, автором кіношлягера «За двома зайцями». Публіка знала напам'ять «Зайців» , тому попросили у той вечір показати «Жабокричі» і не пошкодували», – пригадав Вергеліс.

Додамо, що нещодавно виповнилося 50 років фільму «12 стільців», який зняв майстер кіноексцентрики Леонід Гайдай (прем'єра відбулася у червні 1971 року).

Нагадаємо, що Ян Голубек, Пьотр Троян, Агата Кулеша та Ян Фрич – тобто ті, завдяки кому постав художній фільм «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди» були відзначені польськими кінопреміями «Орли» 2021 року. Найкращим фільмом визнано «Вбий це й залиш це місто» Маріуша Вільчинського.

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