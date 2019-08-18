Помер оскароносний мультиплікатор Річард Вільямс, який створив кролика Роджера



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Ричард Уильямс Фото: Sanders / РА

Помер мультиплікатор 16 серпня у власному будинку

У Брістолі в своєму будинку помер британський режисер кіно і мультиплікації, аніматор Річард Вільямс.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на його сім’ю.

Вільямсу було 86 років.

За словами родичів, помер мультиплікатор 16 серпня у власному будинку.

Річард Вільямс відомий по роботі над анімацією в художньому фільмі «Хто підставив кролика Роджера» Роберта Земекіса. Він створив персонажів кролика Роджера і його дружини Джесіки Кролик.

За роботу над фільмом про кролика Роджера аніматор отримав два «Оскари» і одну премію BAFTA. За свою кар’єру Вільямс тричі ставав володарем «Оскара» і стільки ж разів отримував премію BAFTA.

Річард Вільямс також працював над фільмами «Повернення Рожевої пантери» і «Рожева пантера завдає нового удару».

Нагадаємо, американський актор Пітер Фонда помер 16 серпня в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 79 років.