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    У світі

    Помер оскароносний мультиплікатор Річард Вільямс, який створив кролика Роджера

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    Ричард Уильямс&nbsp; - Помер оскароносний мультиплікатор Річард Вільямс, який створив кролика Роджера
    Ричард Уильямс 
    Фото: Sanders / РА

    Помер мультиплікатор 16 серпня у власному будинку

    У Брістолі в своєму будинку помер британський режисер кіно і мультиплікації, аніматор Річард Вільямс.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на його сім’ю.

    Вільямсу було 86 років.

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    За словами родичів, помер мультиплікатор 16 серпня у власному будинку.

    Річард Вільямс відомий по роботі над анімацією в художньому фільмі «Хто підставив кролика Роджера» Роберта Земекіса. Він створив персонажів кролика Роджера і його дружини Джесіки Кролик.

    За роботу над фільмом про кролика Роджера аніматор отримав два «Оскари» і одну премію BAFTA. За свою кар’єру Вільямс тричі ставав володарем «Оскара» і стільки ж разів отримував премію BAFTA.

    Річард Вільямс також працював над фільмами «Повернення Рожевої пантери» і «Рожева пантера завдає нового удару».

    Нагадаємо, американський актор Пітер Фонда помер 16 серпня в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 79 років.

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