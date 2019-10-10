Фільм «Джокер» зображує втілення протестів нещасних людей проти байдужості багатих

Фільм депресивний, попри всю його художню цінність. Тож, якщо боїтеся надмірного впливу на ваш настрій сильного мистецтва,то не ходіть

«Джокер» блискуче кіно. Головний герой постійно принижений, гнаний і навіть битий фізично. Йому дуже погано у цьому жарстокому і холодному світі. Врешті він вбиває з пістолета, який опинився у нього в руках, трьох хамів нападників. Потім кількох людей по черзі, які завдали йому прикрощів. Навіть рідну матір.

Він ніби втілення протестів нещасних людей проти ситості і байдужості багатих. Врешті, його діяльність призводить до того, що все місто вибухає масовими заворушеннями.

Думаю, що жорстокість світу гіпертрофовано перебільшена. Мабуть, для того, щоб підкреслити ідею: якщо людину принижувати постійно, то вона вибухне у відповідь неочікувано жорстоко.

Актор грає просто шалено.

Але, як на мене, фільм депресивний, попри всю його художню цінність. Тож, якщо боїтеся надмірного впливу на ваш настрій сильного мистецтва,то не ходіть. Бо смуток гарантований.

Джерело: блог Юрія Луканова

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